阿富汗塔利班重新掌權，該國女性處境堪憂，塔利班發言人穆賈希德24日在記者會上強調，女性不准上班只是暫時性措施，因為塔利班士兵未曾受過訓練，不懂得如何與女性相處，不知如何尊重女性。

穆賈希德強調，在當局能完全確保女性安全前，女性需暫時留在家中。等能夠確保女性安全後，會讓女性盡快返回職場。

他說，讓婦女留在家中只是暫時的，等到塔利班找到辦法可確保女性安全，不會被人「以不尊重的方式對待」或「受到傷害」。他坦承，之所以這麼規定，因為塔利班的士兵「沒有受過相關的訓練」。

塔利班自重奪阿富汗政權後，一直向外界展示開明形象，包括承諾尊重女性權利及言論自由，但一名逃往印度的阿富汗女性直言，塔利班士兵不但會闖入民宅強搶婦女，甚至會性侵女屍。還傳出，塔利班將未婚或喪偶的12至45歲女性視為戰利品，分給成員當性奴。

世界銀行對阿富汗情況感到極度憂心，尤其是關注女性處境，目前已經暫停對阿富汗的援助，並呼籲對塔利班侵犯人權的報導進行公開透明而迅速的調查。