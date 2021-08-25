德國總理梅克爾今天表示，北大西洋公約組織（NATO）駐軍阿富汗20年，若是要保住在當地獲致的成果，國際社會和阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）應該維持對話。

梅克爾（Angela Merkel）在國會演說中表示：「我們的目標必須是盡可能保住過去20年我們在推動阿富汗改變方面獲致的成果。這是國際社會必須要和塔利班商談的部分。」

過去幾年在阿富汗的進展包括基本需求方面，目前70%的阿富汗人可以取得飲用水，遠高於10年前的20%。

目前九成的阿富汗人有電可用，相比於2011年只有兩成。

梅克爾表示，塔利班重新掌權「令人難以接受，但我們必須面對」。

「歷史上很多事情要花很長的時間。這就是為什麼我們不能、也不會忘記阿富汗。」

梅克爾說：「因為即使在這個艱難時刻看來並非如此，我仍堅信沒有武力或意識形態可以抵抗追求正義與和平的動力。」成長於東德的梅克爾在1989年見證共產政權的崩潰。