高端疫苗23日開打，但3天內已傳出4人死亡，引發民眾討論，會不會影響後續施打意願還是未知數。對此PTT名人「四叉貓」劉宇貼出統計數據，指出高端是目前死亡率最低的，但存在著一大疑慮，就是高端施打族群年齡也是最低的。

劉宇在臉書PO文「各廠牌疫苗死亡人數」，表示根據指揮中心統計到24日的數據，施打AZ人數為644萬人，540人死亡，死亡率為0.0084%；莫德納接種人數為367萬7248人，119人死亡，死亡率0.0032%；高端接種人數則為28萬6957人，3人死亡，死亡率0.0010%。

劉宇表示，目前高端死亡率是三種疫苗廠牌中最低的，但他也強調，這份數據不夠客觀，因為三種疫苗接種類別並不一樣，例如AZ就是從長者與高風險病患優先施打，死亡率自然容易偏高，而高端施打對象則是20至64歲，因此目前數據僅能參考。

截至25日為止，高端目前已傳出4人接種後死亡，其中56歲網路專欄寫手陸之駿引發廣泛討論，今天更是有一名41歲基隆女子施打疫苗後，在西門町昏厥倒地，送醫不治，遭家屬質疑疫苗有問題。