德國智庫Ifo於25日公布8月企業信心指數，連續2個月走跌，係因新冠疫情衝擊揮之不去及供應鏈瓶頸，讓企業展望蒙上陰霾。Ifo周三公布的德國8月企業信心指數，由7月的100.7滑落到99.4點。雖說受訪企業主管對現況的評估有所改善，但對未來6個月的展望明顯惡化，又以餐旅和觀光業最悲觀。