德國Ifo8月企業信心指數 連2個月走跌 22:132021/08/25 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國智庫Ifo於25日公布8月企業信心指數，連續2個月走跌，係因新冠疫情衝擊揮之不去及供應鏈瓶頸，讓企業展望蒙上陰霾。Ifo周三公布的德國8月企業信心指數，由7月的100.7滑落到99.4點。雖說受訪企業主管對現況的評估有所改善，但對未來6個月的展望明顯惡化，又以餐旅和觀光業最悲觀。 台積電一馬當先 台股早盤重返16900點關卡 台股3天強彈700點收復萬七 就等這天多空攤牌 #德國 #Ifo #企業信心指數 #智庫 #係因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美罩不住 北約不再看華府臉色 04:102021/08/25 話題觀察 《國際金融》觀望氣氛 歐股微升 16:162021/08/25 財經 台股收最高 狂漲227點收復萬七 高端一度跌破300元 13:402021/08/25 財經 港財庫局長：港離岸A股指數期貨將出 成資本市場利多 17:162021/08/25 兩岸 《基金》4因素擾市 新興市場股債具價值面優勢 09:452021/08/25 財經 《國際經濟》新冠陰影＋供應瓶頸 德國商業信心續降 17:242021/08/25 財經 《國際經濟》18月來首見 本季全球企業獲利恐縮水 16:162021/08/25 財經 塞港缺船難解 BDI指數連11日走揚 11:212021/08/25 財經 輝瑞BNT疫苗 獲美藥證 04:102021/08/25 財經要聞 上證指數收漲0.7％ 連三漲 15:592021/08/25 財經 民眾黨民調連跌2個月 港媒曝「這件事」恐上演神逆轉 13:212021/08/25 政治 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 不怕客戶反彈？陸行之揭台積電錯估這件事 漲價補漏洞 - 財經 BDI飆上11年新高 百年航商鐵口直斷：航運大勢已定 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 英特爾超級電腦驚爆卡關 美出招預防尷尬場面 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。