趙心妍加入《黃金歲月》。（民視提供）

趙心妍加入《黃金歲月》。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》近期「夜市幫」劇情如火如荼展開，日前加入的黃文星跟郭忠祐及波波蓁，都讓觀眾眼睛為之一亮，而資深演員趙心妍也進組拍攝。暌違3年多沒拍八點檔的她，一度緊張到睡不著覺，但回到熟悉的攝影棚，加上兒子是她很喜愛的黃文星，讓她直說：「有鮮肉當我兒子，一定開心的！」

趙心妍說，這次角色「阿邦媽」是一位精神錯亂的長輩，這樣的角色真的讓她「很難駕馭」，是沒有嘗試過的角色，還一度讓她考慮要去找心理醫師諮商，好在現場導演的幫助下，還有對手演員都給她相當大的反饋，讓她從不安中找到方法。

趙心妍透露第一天進組定裝時，就跟蘇晏霈通電話，蘇晏霈一知道她演黃文星的媽媽就說那沒問題的，給她很大的強心針。日前拍一場戲是黃文星背著她在大街上走，拍攝前很怕自己會不會太重，讓他太累，沒想到黃文星貼心地說「妳這樣很輕啦！妥當的！」，讓她感覺相當好。