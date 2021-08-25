行政院擬推出振興五倍券，各縣市政府也計畫推出「加碼方案」，金門縣政府將普發每人紓困現金5000元，嘉義市也加碼普發每人現金2000元。有網友對此表示，「報告雞腿院長，這個才叫『接地氣』，你懂不懂？」

行政院的振興券政策在綠委集體壓力下，從需自掏1000元換購改為全民免費兌換。但民眾最需要的是現金紓困，金門縣政府日前宣布，普發每人紓困現金5000元，將在8月底先匯入3.3萬人的帳戶；另嘉義市長黃敏惠也表示，普發每人現金2000元，所需經費依人口換算約5.2億，並在9月中旬議會臨時會提出追加預算案。

針對2縣市發放現金，有網友嗆蘇貞昌表示，「報告雞腿院長，這個才叫接地氣，你懂不懂？」其他縣市的網友也紛紛喊，「桃園說好的5000呢？」、「屏東要跟進。」、「宜蘭市有發嗎？」、 「台北萬華呢？」、「新竹縣咧！考慮中嗎？」、「已經習慣看別人的好康。」、「現在是一國多治嗎？為啥一樣納稅，我們這邊就沒有？」、「同島不同命。」

也有網友認為，「都是我們的納稅錢。」、「沒有發的縣市，明年不用考慮競選連任了。」、「就只會債留子孫。」、「真中肯，趕快發就對了，每天一直報，速度也不快一點，每天政府一直講，都不知道一大堆人已經快餓死，發個幾千很難嗎？」