包括2002年出現的SARS，後來在中東出現的MERS，或是仍然流行的COVID-19，都是冠狀病毒引發的肺炎，在重症情況下，肺部會出現浸潤組織液，日後造成肺部纖維化，影響患者的呼，而且無法挽回形成永久的後遺症。但是阿拉巴馬大學(University of Alabama)的科學家，找到一種使用多年的抗癌藥物，或許可以逆轉病情。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，特發性肺纖維化 (IPFIdiopathic Pulmonary Fibrosis) 患者中，由於肺部從受損到癒合的過程中，出現太多疤痕組織，這些疤痕組織就成為阻礙呼吸的纖維化物質，它們會降低肺部的呼吸功能力，患者常會呼吸急促、咳嗽、疲勞和胸痛。

研究人員在尋找治療的過程中，發現一種叫做 ABT-199 的藥物，它又叫威尼托克(Venetoclax)，原先是治療某些類型的白血病的化療用藥，但是它竟可以可以清除肺部裡的纖維組織。研究人員以小鼠為實驗，每日以ABT-199 治療肺纖維化小鼠，結果21 天後，這些原本容易氣喘又咳嗽的小鼠，肺部結構竟恢復正常，沒有膠原蛋白沉積。

研究人員注意到人類 IPF患者的肺免疫細胞中，有一種Bcl-2 蛋白質處在高含量，我們已知Bcl-2蛋白質來自一種稱為巨噬細胞的免疫系胞，它們有著極強的對抗病菌的能力，但是在打敗病菌之後，如果它們拒絕死亡仍逗留在組織中，就會妨礙細胞組織的再生，這似乎是纖維化組織無法被代謝的原因。

為了驗證這套理論，團隊設計了一種缺乏 Bcl-2蛋白質基因的小鼠。果然發現這些小鼠在罹患肺部疾病(研究小組是用石棉來誘發)之後，似乎不會受到肺纖維化的影響。這促使人員借用抗白血病的藥物ABT-199，因為白血病正是幾種免疫細胞的失序造成。

雖然這項工作仍處於非常早期的階段，但該團隊表示，它或許對於治療人類肺纖維化，開啟了一個正確的研究方向。