祖父母對孫子的疼愛眾所皆知，會盡一切方式滿足孫子的要求，有位飲料店員工分享，近日一對祖孫進入店裡，阿嬤寵孫的舉動讓他歷歷在目，有感而發表示，「有空的時候，記得多陪陪阿公阿嬤」。

這位網友在Dcard上分享，近日店裡有一位阿嬤牽著孫子來光顧，阿嬤眼周流著目油，手裡拿著不多的零錢，走到點餐櫃台便問孫子說「看你要喝什麼就買什麼」。而孫子則乖乖著點了三杯不同、價位頗高的飲料，這讓阿嬤先是愣了一下，嘴巴碎念著說「現在飲料都這麼貴喔？」隨後仍掏錢出來結帳。

目睹這一幕的原PO突然觸景生情，想起以前阿公、阿嬤也是這樣寵他，當時帶他去商店就說「想吃什麼就拿」，他就選了一顆80元的巧克力，阿公結帳時也同樣愣了一下，但為了讓孫子開心，還是買了下來。「現在回想起，還是莫名的想哭」。

於是，原PO特地跟阿嬤說「今天特別有打折啦，送一杯」，並用自己的錢攤了一杯的錢，飲料泡好後，原PO低頭對一旁的孫子說「弟弟，你阿嬤對你很好，要記得要對妳阿嬤好一點！」阿嬤也連忙向他道謝。最後，原PO呼籲，「各位有空的時候，記得多陪陪阿公阿嬤們，他們都很想你們」。

網友紛紛稱讚原PO，「原PO好暖！謝謝你讓這個世界更加美好」、「莫名心酸，原PO好暖」、「每天都很想阿嬤阿公，可是再也見不到他們了」。對此，有過來人卻表示，原PO的做法其實有風險，「我之前幹過差不多的事情，自掏腰包送她一杯也說是活動，然後隔天她帶她全家大小來買」。