5月11日發出二級警式至今3個多月，今（25日）再度迎接本土零確診，為歡慶嘉玲好久不見，超商和超市立馬祭出優惠，超商咖啡有限時第2杯或第3件0元，也有買2送2優惠，指定商品則有第2件或第3件0元。

7-ELEVEN限時推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元。（7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN自今午17時起至26日止，推出「可口可樂ZERO-PET600」、「可樂果古早味」同品項第3件0元，消費者可透過OPEN POINT APP上的社群團購功能「i划算」下單即享專屬優惠。

此外，OPEN POINT APP行動隨時取今16時起至26日止，同步祭出指定CITY系列飲品第3杯0元限時優惠（同品項冰熱可任選），包括CITY CAFE美式咖啡特大杯3杯優惠價120元，限量20萬組，原價180元；CITY TEA四季春青茶3杯優惠價70元，限量4萬組，原價105元；CITY PRIMA精品美式咖啡3杯優惠價160元，限量4萬組，原價240元；CITY PRIMA精品拿鐵咖啡3杯優惠價180元，限量4萬組，原價270元。

全家隨買跨店取Let’s Café指定咖啡同商品限時第2件0元。（全家提供）

全家便利商店今16時起至26日23:59分止，推出隨買跨店取Let’s Café經典拿鐵大杯原價55元、經典美式大杯原價45元，同商品第2件0元優惠。

萊爾富限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包含可口可樂ZERO 600ml、29元；伊藤園烏瓦紅茶525ml、42元；小牧好好-巧克力牛乳310ml、30元。（萊爾富提供）

萊爾富今起至26日23:59分限時推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包含可口可樂ZERO 600ml、29元；伊藤園烏瓦紅茶525ml、42元；小牧好好-巧克力牛乳310ml、30元。

OKmart推出OKCafe夏日海洋杯款，今18時起至27日連續3天大杯莊園級美式拿鐵買2送2。（OK提供）

OKmart推出OKCafe夏日海洋杯款，消費者即日起自全台820間門市購買OKCafe 全系列品項即可擁有。另，為慶祝疫情回穩，今18時起至27日連續3天，OKCafe大杯莊園級美式拿鐵門市買2送2、OKmall雲端商城買10杯5折優惠，指定糖餅第2件0元起，像是可口可樂zero、乳加QQ可可球（黑糖珍奶）等。

微風超市今、明限時2天推出購買「可樂餅」原價30元，享第2件0元；「照燒棒棒腿」原價60元，享第2件0元。（微風提供）

Breeze Super微風超市今、明限時2天推出購買「可樂餅」原價30元，享第2件0元；「照燒棒棒腿」原價60元，享第2件0元。