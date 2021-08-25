2022九合一縣市長選舉將至，各陣營也都積極展開布局，而下一屆台北市長的角逐，也引起各界關注。根據民調顯示，蔣萬安在選民結構偏綠的萬華地區，支持度大勝可能代表民進黨出馬的衛福部長陳時中，而陳時中在南港區贏過蔣萬安，至於黃珊珊則是在大本營內湖區贏過蔣萬安。

《TVBS》報導，萬華疫情最緊繃時刻，蔣萬安在萬華的支持度達到50%，陳時中則是32%，黃珊珊15%。民調專家認為，當時萬華被汙名化為疫情破口，而蔣萬安低調送便當雖然沒有媒體曝光，反而卻是反映在民調數字上。

同時，在蔣萬安選區內的中山區，蔣萬安的支持度則為38%，陳時中32%，2人民調相差6個百分點；在南港區，陳時中以35%的支持度，贏過蔣萬安的31%，黃珊珊則在該區獲得18%的支持度；至於黃珊珊則是在自己擔任過議員大本營內湖區領先蔣萬安。

針對民調的結果和2022台北市長選戰，蔣萬安前往萬華三水街參觀街頭塗鴉時表示，「這次疫情萬華受傷很重，只要有需要的地方，我都會去幫忙」；黃珊珊則是在北市防疫記者會中指出，「我現在每天都在做事，我想每天做事比較重要，我想應該不是把選舉的事情每天都放在…我做事不是為了選舉」。

此外，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則說，「出乎我的意料之外，可能蔣萬安那時候在萬華有做過很多服務 而且幫萬華有發聲」。