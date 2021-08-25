一名從事八大行業女子上網訴苦「撐不下去」，還列出每月開銷。（截自臉書《●【爆廢公社公開版】●》）

新冠疫情延燒，八大行業迄今未能復業，可說慘中之慘，一名從事八大行業的女子上網哭訴快撐不下去，更懇求政府多傾聽社會底層的聲音。女子還列出自己每月開銷，包括房租3萬、治裝費1萬、醫美7000元等，零零總總加起來高達8萬多元，眾多網友看完傻眼，忍不住自嘲：「我不就比底層還底層」、「我是社會底下19層」。

一名女子在臉書《全台八大相關行業連署開業自救會》發文，表示在沒補助的情況下，真的快撐不下去，每月支包括：房租3萬、治裝費1萬左右、車貸1.5萬、飲食1萬、醫美7000以及其他必要購物1.2萬，零零總總加起來，估計要8.4萬元以上。抱怨政府打壓八大生活要怎麼過，盼能多多傾聽社會底層的聲音。

該篇文章被轉貼到臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》，眾多網友大為震撼，紛紛表示：「我不就比底層還底層」、「我是社會底下19層」、「天啊 我一定是住在貧民窟。」、「我大概只能維持呼吸而已」、「我可能住在非洲吧⋯⋯老娘連內褲治裝費都快沒有了」、「夭壽，我已經到大氣層邊緣了」、「按照這個標準⋯⋯⋯我已經是死人了」。

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