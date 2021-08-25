航運股自去年底起漲，貨櫃三雄股價一路漲破百元、200元關卡，萬海更站上300元，這波大漲造就許多航海王、少年股神財富自由，但近期航運觸礁，股價狂瀉，有網友發現基本面、走勢都跟台積電有幾分相似，都是有利多但股價疲軟不堪，但貼文一出後，另一名網友則認為，2者類比差很多，一個是現在很賺，一個是未來很賺。

波羅的海指數（BDI）連續11天勁揚，24日上漲1.3%達4201點，創下自2008年以來的新高，帶動散裝航運四維航、裕民等股價連日上漲，反之FBX指數明明居高不下，但近期貨櫃三雄股價未獲提振，盤整1個月之久，漲沒幾天又見回落。

1名網友在PTT股板發文提問，台積電觸及1月高點開始向下盤整，但分明技術大幅領先，且營收也正向成長，股價卻遲遲不動；同理，航運也是FBX（波羅的海貨櫃指數）仍在高檔，EPS、營收也十分亮眼，股價也一樣疲弱，「航運是否要複製台積電走勢了？」。

貼文一出後，引來大批網友回應，紛紛認為兩者相比太奇怪，「你拿航運跟全台最強的台G比?」、「航運能走台積的路？一個是美國科技股的本命，一個是？」、「不一樣啊，台積技術領先，航運就是吃這段塞港紅利」、「差很多吧，一個是未來很賺，一個是現在很賺」。

對此有網友認為，和台積電類比很奇怪，跟同為景氣循環股的面板比較合理，但面板報價已經釋出暗示不好了，且股價一再破底，反觀航運運價維持高檔，散裝近期也強勢，會帶動貨櫃三雄，越墊越高是可以期待的，目前航運的走勢挺不錯的。