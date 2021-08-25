「PANTHEPACK」由音樂唱作人王嘉爾、歌手Karencici、音樂人ICE及R&B歌手J.Sheon組成，25日正式官宣成立，四位元音樂人將多種音樂融合，王嘉爾作為已經在國內外擁有較高知名度的流行音樂唱作人，成熟優秀的創作能力和極致的舞臺表現力一直深受大眾喜愛，發表的作品從紅遍全球的〈papilon〉到最新的大熱單曲〈Drive You Home〉，王嘉爾在世界上收穫了一定的人氣和知名度。

Karencici的嗓音極具歐美風範，是團內不可忽略的獨特女性聲音，為PANTHEPACK增添完全不一樣的視聽感受。ICE擅長使用節奏豐富音樂，其聲音和風格具有極高的辨識度，2019年與王嘉爾合作歌曲〈Red〉已獲得眾多好評。J.Sheon擅長利用充滿感性的R&B，為說唱音樂增加獨特的浪漫色彩。

王嘉爾年初帶著單曲〈DNA〉舞臺空降節目《乘風破浪的姐姐》第二季總決賽，到不久前王嘉爾和ICE在潮盛典共同演繹的〈Transmit〉，PANTHEPACK這個名字從出現在大眾面前至今，一直以高水準的音樂製作水準和強烈的神秘感被網友熱議，甚至被稱為是「最神秘的音樂組織」。

而Karencici目前華研國際的簽約歌手，華研表示這次很開心TEAM WANG看中Karencici 的音樂魅力，邀請她加入Panthepack這個特別的合作案，因此華研大力促成。華研向來樂見各方優秀的藝人和旗下所屬歌手進行各種形式的合作。請歌迷關注PANTHEPACK，聽聽看Karencici和三位大哥哥激盪出來的音樂火花。至於Karencici 的最新個人專輯預計年底之前推出，請歌迷期待。