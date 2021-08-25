晶圓代工市場產能持續緊繃，台積電更傳出提高報價，有機會讓毛利率提升，振奮台股周三(25日)走高，終場指數收在最高點17045.86點，大漲227.13點，短短2周收復萬七大關，站回半年線，成交值3586億元。在台股先前失守萬七關卡之後，8大官股行庫從13日至19日連續5個交易日買超逾280億元，被視為國家隊出手穩盤，但在周三指數收高之際，反而賣超晶圓雙雄逾13億元。

三大法人25日合計買超184.79億元，外資及陸資買超167.43億元，自營商買超15億元，投信買超2.36億元。

外資買超前10大標的，由高至低分別為：聯電、期街口布蘭特正2、中信金、華邦電、玉山金、陽明、欣興、慧洋-KY、台積電、東森。聯電續獲外資青睞，被買超逾4.3萬張，台積電則是6153張，陽明也被買超近7千張。

外資賣超前10大標的，由高至低分別為：臺企銀、開發金、定穎、第一金、新興、元大台灣50反1、友達、和碩、元大滬深300正2、元大金。外資賣超規模均未超過5千張。

從8大官股行庫買賣來看，買超前10大由高至低分別為：新唐、長榮、統一、新興、元大台灣50反1、世界、晶心科、鴻海、中航、中華電，前5大買超金額規模均在1億元之上。

從8大官股行庫賣超前10大，由高至低分別為：聯電、陽明、台積電、萬海、同欣電、元大台灣50、欣興、環球晶、中信金、中美晶，賣超金額規模均在1億元之上，聯電、台積電更遭賣超13.68億元。8大官股行庫25日合計賣超40.99億元。

然而，8大官股行庫買賣動向是否代表國家隊真的出手，根據先前財政部因高端疫苗市場交易問題解釋，公股券商辦理經紀業務皆為受到理客戶委託及代理下單買入，屬於客戶交易行為，非屬公股金融事業投資，否認政府委託券商進行交易的推測。