據香港大公文匯全媒體報導，香港選舉委員會界別分組一般選舉的候選名單明日（26日）晚間七點半公布，身兼候選人資格審查委員會(資審會)主席的政務司司長李家超日前接受《大公報》專訪時表示，每名入閘的候選人經過資審會充分考慮﹑討論及審查，杜絕偽裝擁護基本法及效忠特區的人士過關；下一輪的立法會候選人，亦不會有所謂「政治素人」能夠偽裝混入。他強調，資審會讓選舉過程更公平、公正和嚴謹。

報導稱，《香港國安法》實施後，效果立竿見影，香港由亂及治，但不少人士表示並不足夠，必須除惡務盡。愈來愈多人呼籲盡快對《基本法》第23條進行本地立法。據了解，保安局正對此進行法律研究。

李家超表示，23條立法會參考法庭現審理中及已審理的涉及煽動罪的案件判例，若有需要填補不足，會在23條條文中強化「煽動叛亂罪」，「如果有人嘗試擦紅線﹑挑戰衝『紅燈』，就要面對法律風險」。

選管會表示，將於明晚7時30分，為2021年選舉委員會界別分組一般選舉的候選人舉行網上簡介會，民眾可於香港政府新聞處網站觀看直播。