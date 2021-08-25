39歲南韓女神宋慧喬出道以來形象清新、優雅，不只擁有凍齡臉蛋，身材也保持很好，近日她登上韓版《VOGUE》9月號封面，陸續在社群平台曝光畫報，帥氣、性感風格都有，魅力十足，電暈大票粉絲。

宋慧喬最近在IG曬出一系列雜誌畫報，其中一個造型，她把頭髮全部往後梳，以油頭造亮相，不管是搭配墨綠色流蘇洋裝或襯衫裙裝，貼身剪裁都讓其苗條曲線展露無遺，雖然頂著不好駕馭的髮型，卻更襯出宋慧喬零缺點的精緻臉蛋，整個人散發俐落的強大氣場。

另一套造型，宋慧喬放下一頭浪漫長捲髮，換上杏色大衣，搭配同色系高腰長裙，吸睛的是，她內裡只穿著針織小可愛就上陣，秀出大片白皙肌膚，難得性感大解放，另外，還有墨綠色交叉設計一字領貼身小禮服，露出香肩、鎖骨，S曲線也相當吸睛，優雅性感兼具，女神氣質爆表。

宋慧喬睽違3年再接演韓劇，和張基龍合作《現正分手中》，預計11月開播，宋慧喬在劇中飾演時尚公司的設計組組長，是個冷靜的現實主義者，遇到張基龍飾演的自由時尚攝影師，兩人將譜出一段有關分手與離別的姐弟戀。