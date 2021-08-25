國內疫情降溫，但二級警戒仍延長至9月6日，外界稱恐一路延長到年底。衛福部長陳時中表示，國際疫情、疫苗覆蓋率、疫苗對變種病毒保護力將是未來降級的3大觀察重點。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，指揮中心前幾天暗示，二級警戒有可能到年底；他強調，台灣防變種病毒入侵最重要的法寶，就是始終沒有放棄清零。

沈政男25日在臉書貼文表示，二級警戒要不要解除，跟防疫策略有很大關係。如果把清零當成目標，那麼在連續零確診14天以前，切莫解除。指揮中心前幾天暗示，有可能二級警戒到年底；如果考慮到Delta的可怕傳染力，這樣的預防措施，也不是全無道理。

沈政男認為，如果連續14天全台清零以後，還再度出現社區感染，那麼就一定是Delta傳了進來。這時大家在3個多月來操練出來的那一套：快速疫調＋確實匡列隔離，就要趕緊使出來，不要放過任何案例。

沈政男指出，未來如果因為放棄清零，不管是放鬆邊境管制，縮短了14天檢疫，或者採取什麼疫苗護照，甚至在傳出社區群聚以後，未能積極進行疫調、匡列隔離，而導致疫情失控，每日新增確診案例又飆高，所引發的民意反彈與政治效應，恐怕不像紐西蘭、新加坡那麼簡單。

沈政男指出，台灣能夠防「Alpha」變種的最重要法寶，就是始終沒有放棄清零；而未來面對來勢洶洶的Delta變種，就是無論如何都不要放棄清零。若放棄清零，即使疫苗覆蓋率百分百，疫情狀況仍遠非台灣人所能容忍；因台灣不是歐美，放棄清零的代價，不是你能夠承受，即使必須面對delta，台灣依舊可能清零，大家要有信心。