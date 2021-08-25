家中持續傳出「呱呱」的奇怪聲響，讓一名女子極度不安，因不確定家裡是否藏有什麼奇怪生物，她特地錄音PO上網求解，結果不少網友聽聲辨物，叫她不用太過擔心。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文求助，表示家中廚房三個月來，時不時都會聽到像青蛙的「呱呱」聲或「咕咕」聲，有時在瓦斯爐附近聽到，有時又在流理台傳出，由於不知道是什麼奇怪生物，自己超級害怕更不敢抓，無法打開流理台下的櫥櫃確認，也擔心生物哪天衝出來，會嚇到年紀大的媽媽，詢問有沒有解決的方法？

不少網友認為原PO所說的奇怪生物就是壁虎，「仙盎阿在叫」、「我想應該是壁虎，通常晚上很容易聽到牠的叫聲」、「若是咕~咕聲有點像鳥叫，那就是壁虎！正常一般舊型家裏都會有幾隻」、「我也覺得很奇怪，壁虎那麼小隻聲音那麼大」、「益蟲，會吃蟑螂，所以也表示你們家大概有蟑螂群聚了」。

至於要怎麼趕走壁虎，網友也分享給建議「很大聲很吵趕出去」、「找個男生去你家幫忙，抓住輕輕丟出去就好了」、「先開一小縫，沒什麼反應時，慢慢清理裡面的東西，牠們覺得受干擾，可能就搬家了」，也有人分享大絕招「我家小貓咪今早解決1隻壁虎」、「養一隻貓解除萬難」。