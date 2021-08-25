受到疫情衝擊，許多行業生存困難，薪水更難漲，入行時起薪很重要，許多人好奇，面試工作時，到底該怎麼談，才能得到理想薪資，有過來人透露一招，表示如果成功就賺到了。

有網友在網路論壇《Dcard》表示，最近問了很多關於求職面試的問題，他好奇大家被問到「期望薪資」時都怎麼回答？日前看到有人說，若不想太快被否決，可以先說「主要依照公司規定」，再問對方以自己目前的資歷，可以拿到多少起薪？

不過也有人認為，這樣很容易被老闆開出偏低的起薪，到底要怎麼做才能談到不錯的薪水？又不會因為開得過高而被老闆拒絕？貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「當然是開一個當你開始工作之後，就算一堆屎也能吞下去的薪資」、「要是104上面有寫薪資範圍，我一定開最高的那個」。

網友分析指出，通常先報價的會吃虧，如果對方真的很想要你這個人就會報高，因為怕如果壓低了價錢你就直接閃人，但如果對方覺得你可有可無，那自然報價就會低。

有過來人建議，通常面談之前就要先做功課，可以開得比網路上的資訊高一些，直接報一個數字，例如自己能接受的最低薪資+10%，如果成功就賺到了，如果對方面有難色，頂多也只是回到正常薪資或不錄用，關鍵是要認清自己的行情，以及你願意吞下去做的價格，而不是一廂情願的開高。