吉力吉撈．鞏冠初登場就開轟。（味全龍提供）

味全龍隊25日作客桃園，今年季中選秀首輪選進的吉力吉撈．鞏冠（朱立人）初登場就繳出「猛打賞」成績，首打席首安、首打點同時出爐，還在第8局敲出生涯首轟，助隊以9比8險勝樂天桃猿。

鞏冠今天初登場擔任第3棒指定打擊，首打席就在壘上有人時敲安，生涯首安、首打點同時出爐，龍隊打線第2局大爆發，一共打了10個人次，單局攻下5分，也將猿隊先發投手猛快打退場。

猿隊在7局展開反攻，趁著龍隊先發投手伍鐸退場後，單局敲出3支陽春炮追回3分，8局上鞏冠首位上場打擊，從洪聖欽手中敲出陽春炮，生涯首轟出爐，最終助隊以1分差險勝。

鞏冠初登場5打數3安打、貢獻2打點，首安、首打點、首轟都在今天達成，新人首場出賽同時擊出全壘打及3支安打成為聯盟第4人；洋砲赫雷拉則是3打數2安打，其中包含1發全壘打，貢獻3打點。

龍隊先發投手伍鐸主投6局僅被敲2安，投出4次三振、沒有任何保送，無失分奪下本季第6勝。