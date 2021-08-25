美國研究人員發現一種名為SARS2-38的抗體，可輕易中和所有已知的6種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株，包括對抗體抵抗力最強的Beta變異株在內。

印度新聞信託社（PTI）報導，美國聖路易斯華盛頓大學醫學院（Washington University School of Medicine St. Louis）研究人員宣稱，SARS2-38抗體在低劑量下，對COVID-19病毒SARS-CoV-2的各種變異株「具有高度保護作用」。

研究人員利用棘蛋白上的受體結合區域（receptor-binding domain）來免疫老鼠。SARS-CoV-2是利用棘蛋白附著在人體呼吸道，入侵到細胞內部。

研究團隊提取產生抗體的細胞，並從中獲得能識別受體結合區域的43種抗體。研究人員透過檢視這些抗體阻止SARS-CoV-2的原始病毒株在培養皿中感染細胞的程度，來進行篩選。

另外，在老鼠身上測試其中9種「最有效」抗體，看它們是否能保護感染SARS-CoV-2原始病毒株的動物。

根據研究人員，多個抗體通過測試，其效力各不相同。研究人員發現其中兩個抗體，能最有效保護老鼠，並針對一些變異株進行測試。

這些變異株包括所有4種高關注變異株（Alpha、Beta、Gamma、Delta），以及2種需留意變異株（Kappa 、Iota）。

最後，研究團隊發現，SARS2-38抗體「可輕易中和」經測試的所有6種變異株，尤其是Beta變異株對此抗體毫無抵抗力。

聖路易斯華盛頓大學醫學院教授戴蒙（Michael S. Diamond）表示：「目前的抗體可能對一些變異株有作用，但並不是所有變異株。因為這個病毒可能會繼續演化，擁有廣泛中和作用的有效抗體，除了單獨使用，且能搭配組成新組合，將可能防止此病毒出現任何抗藥性。」