外傳BNT疫苗將提前在下周抵台，疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要。對此中廣董事長趙少康直言，陳時中突然又讓貼有「復必泰」標籤的BNT進台灣，並非因為良心發現，而是要搶救蔡英文總統雪崩的民調。

趙少康25日晚間在臉書上表示，陳時中為什麼突然又准許貼有中文復必泰標籤的BNT疫苗進台灣？不是因為良心發現，而是要救蔡英文雪崩下跌的民調，再加上打高端2天不幸死了4個人，民進黨也慌了，不敢再擋，且根據台灣民意基金會的民調顯示，首投族對蔡英文的支持度從93%大降到47%，民眾對蔡英文疫苗政策只給52分，年輕人熱情、浪漫、有理想性，一旦發覺被騙了，也很容易轉頭離去。

趙少康指出，相較於其他國家，只有台灣堅持要德國原廠「客製」沒有復必泰標籤的疫苗，所以才會拖到9月底出貨，如果當初早就接受，7月時BNT就可以運到台灣了，至於是誰拖延了BNT的進口？「就是蔡英文、陳時中、民進黨這些人」，意識型態蒙蔽了他們的眼睛，反中情緒塞滿了他們的心胸，寧願讓台灣陷入疫苗空窗期。

趙少康直言，民進黨太「靠勢」，以為只要打出反中的大旗，年輕人一定買單，幹什麼都會盲目支持；蔡英文太自信，以為只要打出「愛台灣，打高端」的訴求，年輕人就會獻出手臂，結果證明我們的年輕人頭腦很清楚，知道「義和團用民粹反科學，終會被科學擊敗」，願意去打高端的人數終究有限。

趙少康認為，科學就是科學，不是你說有效就有效，要數據證明有效才有效，在民進黨執政之下，倒霉的永遠是相信民粹的民眾，不是「既有今日，何必當初」，而是「因有當初，才有今日」，「政者正也」，執政掌權的人一定要沒有私心，千萬不能為了私利而壞心，蔡英文和民進黨雖然要承受自己種下的苦果，但人民才是最大的受害者