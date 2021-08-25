中新網報導，海南省萬寧市後安地區文氏家族近20年來成了村霸、「黑手黨」，黑白掛勾，魚肉鄉民，全案經檢警偵辦兩年，將首從32名被告一網打盡，25日經海南省第一中級人民法院一審判決，首惡文東清、文愛春兄弟分別判處23年、20年有期徒刑，剝奪政治權利5年、1年，並沒收兩人全部不法所得上億財產，其他徒眾分別判處17年以下不等有期徒刑。

判決指出，全案是以宗族、血緣為紐帶，籠絡家庭兄弟、兒子侄子、外甥、配偶及朋友的黑社會性質組織，以把持基層村政權為依托，發展、壯大組織，在組織存續期間，違法犯罪達30起；涉及故意傷害、尋釁滋事、開設賭場、妨害公務、敲詐勒索、強迫交易、非法採礦、濫伐林木、包庇等14種犯罪類型。全案依法判決，嚴厲打擊了該組織在當地把控基層政權、壟斷市場、欺壓群眾、破壞經濟秩序等各項違法犯罪行為。

據檢察機關調查發現，上世紀80年代末至90年代，文東清、文愛春、文愛精（已故）三兄弟憑藉家族勢力，在萬寧市後安地區大肆租地經營磚廠、木材廠，積累一定財富。

1995年起，文愛精擔任萬寧市後安鎮曲沖村村黨支部書記，文東清藉助家族勢力，投資建成後安農貿市場，使用暴力、威脅等方式驅趕原舊市場商戶至該市場，其父親文星榮長期在該市場內開設大小賭場。

2001年，後安派出所警方查處該賭場，帶回文星榮調查，文愛精聞訊，竟帶領文氏家族成員20餘人衝擊派出所，並打砸派出所車輛，在當地造成極其惡劣的社會影響。至此，以文東清為首的黑社會性質組織正式形成。

經查，文氏家族為樹立非法權威，利用宗親、血緣關係，長期把持基層政權，先後有被告文亞武、文愛春、文東清藉由賄選、威脅等手段，謀取曲沖村委會主任職務，攫取政治資本。該組織利用基層政權成立「抓砂隊」敲詐勒索；開會研究包庇組織成員逃避刑事處罰；指使組織成員暴力驅趕商戶至新市場，迫使商戶接受高額攤位費；大肆侵占村集體資產，非法盜採砂石、黏土；在後安農貿市場、大茂鎮等多地長期開設賭場。還成立萬寧永橋房地產有限公司、萬寧鴻大檳榔產銷專業合作社等經濟實體，攫取巨額非法經濟利益。

文氏家族更把後安鎮以首惡文東清為名，改稱為「東清市」，把後安農貿市場稱為「東清市場」。

全案於2019年海南省公安廳掃黑辦不斷接到群眾舉報後，介入調查，並於2020年4月，由省公安廳採取異地用警、指定管轄措施，指定五指山市公安局成立專案組偵辦，一舉在去年7月27日收網，抓獲37人、查封扣押凍結涉案資產1.6億餘元人民幣，其中32人被定罪。

此外，去年12月還辦出案外案，海南省紀委監委調查出當地萬寧市委常委、萬城鎮黨委書記沈春強嚴重違紀違法、違反廉潔紀律，包庇文氏家族，充當黑惡勢力保護傘。利用職務便利，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。當即予以開除黨籍、開除公職等「雙開」處分，並移送法辦。