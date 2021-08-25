頂著中職最高薪加盟富邦悍將，江少慶25日初登板僅投3局失4分退場，回台首戰就吞敗，他表示，首戰因為給自己太多期望，反倒造成反效果，但他自評此役表現還算不錯，「上次先發已是1年前，今天表現算是很OK的，尤其第3局又找回先發投手的感覺。」

賽後江少慶表示，對於初登板賽前是感到亢奮，但也多少有些壓力跟緊繃，「前2局給自己太多期望，回台的第1場希望自己有好的表現，反而有反效果，第3局慢慢進入狀況，現在投完了也感覺很放鬆。」

他表示，距離上次正式先發出賽已是1年前，今天迎來久違的先發，這樣的表現算是還不錯，「上次先發已要回溯到1年前，去年因疫情在老虎隊是中繼，先發這個位置說真的也沒有那麼多正式比賽，沒有安定的感覺，今天對自己的表現來講算是很OK的，尤其第三局時，又覺得回到先發投手的樣子。」

對於總教練洪一中認為江少慶投球節奏有點被對手掌握到，他認為，回到亞洲打球多少要開始專研一些小動作的部分，但他認為，今天也只是球季中的一場比賽，有別於國際賽一場定生死的感覺，「職業球員的生涯就是長期的，不是只有一場作結論，整季比賽才是重點，只要完整健康出賽才是職業選手的目標。」

對於回台首戰，江少慶表示，身體整體狀況滿好的，不過台灣濕熱的環境及場邊應援方式都與之前在美國打球有很大的不同，「天氣很不一樣，汗流的特別多，還有應援的鼓聲，以往在國外打球都是談話聲，比較少打鼓聲音，讓我有點小分心。不過今天投起來滿開心的，身體整體狀況滿好的，希望接下來能有更好的表現。」