集結三大金獎影帝勞勃狄尼洛、摩根費里曼、湯米李瓊斯爆笑主演的年度爆笑喜劇片《詐製片家》，25日搶先全美在台上映。片中三位影帝為了詐領保險金，竟把歪腦筋動到電影上，以製片身份惡搞拍片現場，超爆笑題材讓許多台灣影人看得心有戚戚焉。

知名製片人葉如芬看完表示「看三位資深的演員演戲，看勞勃狄尼洛喋喋不休，謊言遮滿天，炎炎夏日其實也蠻消暑的！」，《聽見歌在唱》的製片陳鴻元也直呼「在荒謬嬉笑怒駡中讓人看到一部電影怎麼完成，也讓人體會好看的電影就是會讓人帶着笑意離場的電影」。《刻在你心底的名字》的監製瞿友寧透露光是片頭一句台詞「人生如果沒有夢想會怎樣？會有錢！」就讓他笑到捧腹，直誇「勞勃狄尼洛深刻的演技，在疫情解封之後，讓我有被療癒的快樂，同時也看到了追逐夢想的荒謬與無奈」。

國片《男人與他的海》導演黃嘉俊更被高潮迭起的劇情所驚艷，大讚：「精彩的黑色喜劇，老當益壯的經典演員，可以讓你在高壓疫情下好好放鬆的好電影！」三位影帝的精彩互動不僅讓老影迷看得滿足，玩翻好萊塢拍片過程的劇情更成為台灣電影人絕佳的舒壓話題。