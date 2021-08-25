新冠疫情爆發迄今，民進黨府院黨高層、各級民代和網軍側翼發動「認知作戰」，過程中不斷編造各種劇本。單單BNT疫苗採購變變變，就讓名嘴朱學恒大喊：「這他媽的太誇張了」，但他以「不信真理喚不回，不容青史盡成灰！」為題，在臉書貼文揭穿民進黨認知作戰的種種技倆。

朱學恒今(25)日在臉書指出，由於執政黨的認知作戰實在太厲害，欺負一般老百姓根本沒時間去記得真相是甚麼，只要事後推出新的後設現實就好了。

朱學恒怕網友認為他在唬爛，便列舉民進黨認知作戰下「現在新的事實」如：

BNT疫苗是官民合作才能購買進來，如果沒有政府的善意怎麼會買得到呢；

高端疫苗也變成用的是世界上最先進的技術，其他各國這才跟上；

打完高端還會變成有微醺感，還想再來一支；

太魯閣號違法施工的包商，現在變成他已經盡力了；

3+11變成不是破口，破口變成來自萬華，萬華有蟲洞病毒跳躍進來；

打疫苗從打太慢是人渣，變成誰教你打太快；

戴口罩的政府態度從大眾運輸不要戴，我不用你先領，到最後變成不戴要罰錢；

疫苗從國內疫情不緊張不要買，到想買買不到、到有疫苗盡量打；

BNT疫苗從只能買兩百萬劑，到共產黨做的、到過期了、到政府幫忙民間買。

民進黨認知作戰之大膽妄為，讓朱學恒大喊：「這他媽的太誇張了，再給執政黨弄下去，我連去年我叫甚麼名字都會忘記，反正側翼就是賭到選舉的時候他們可以重新創造出一個英明神武都是老共害的真相，讓你沒辦法只好投給民進黨~~~」。

網友紛紛附和朱學恒看法，留言表示：「朱大，還有改編的斯卡羅歷史呢」、「這點完全同意，到現在還有很多的人被洗腦成Bnt莫德納沒有做第三期實驗」、「本來說萊牛是毒牛的，現在萊豬變成天天吃都沒關係」、「蔡政府：這是滾動式調整 應該可以解套吧XD」。