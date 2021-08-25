一位男網友因為手一直「莫名脫皮」，擔心可能是富貴手、皮蛇等疾病而前往皮膚科就醫，但經過醫師診斷，推測只是單純的破皮。在結束看診前，醫師還問了他一句「你生肖是不是屬蛇？」讓他頓時愣住，下一句卻讓3千網友笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，近日手一直莫名脫皮，到一間皮膚科做檢查。醫師確認原PO的手既不會癢也不會痛後，便開了3天的藥給他。

原PO進一步詢問醫師，這症狀是否跟富貴手、皮蛇、乾癬症，或是紅斑性狼瘡有關？這時醫師確突然站起來說「你看起來是個人才，來！我的位子換你坐」，並解釋這只是普通過敏，「你是不是常常手賤去摳皮？」原PO也坦承自己有這樣的壞習慣。

這時，醫師突然問道「對了！你生肖是不是屬蛇的？」原PO措手不及驚呼「你怎麼知道？」不料醫師卻淡定地說「：那沒事了...回去之後脫完皮就可以準備冬眠了...」瞬間讓原PO哭笑不得。

貼文曝光後笑翻不少網友，紛紛留言道，「醫生也是個人才呀」、「醫生好有趣喔」、「這醫生我給過」、「哪家醫生？想朝聖」、「老實說！是不是你自編自導自演的？皮膚太乾了吧？」、「也不是莫名脫皮阿，你自己愛摳的」。