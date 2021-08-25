中信兄弟陳子豪25日棒打富邦悍將「狀元郎」江少慶，助隊以5比2贏球，奪下2連勝，賽後他謙稱是運氣好，並誇讚江少慶球速快，只好不管什麼球種都當速球在打。

陳子豪首局就從江少慶手中敲出3分全壘打，關鍵一擊也讓他獲選單場MVP，生涯全壘打數來到93，距離百轟只差7隻，賽後他表示，能夠開轟算是運氣比較好，「畢竟是第一場對戰，江少慶球又快，當下不管直球、變化球都是當作直球在打，最後是打到不太變的滑球，有點失投，剛好打到球心。」

對於生涯百轟只差7支，陳子豪表示，自己沒有特別去想，但當然希望今年可以達成，「就當做自己的小目標，是場上激勵自己的目標。不過仍要按照球隊的運作，大家的大目標都是總冠軍。」

而兄弟先發投手格里斯今天成功壓制富邦打線，主投6局被敲4安、失2分，奪下來台首勝，賽後他感謝隊友火力支援，讓他有很多嘗試的空間，雖然他對今天自己的表現算滿意，但還是有需要加強的地方，「在下一場比賽之前會修正，準備好迎戰每一場賽事。」