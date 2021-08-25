演員廖宥鈞心繫演戲，過去3、4年抓緊機會至大陸發展，去年意外因疫情攪局，返回台灣重新出發，近來播畢的人氣影集《第三佈局 塵沙惑》就是他回台參與的首部作品。在戲中他飾演渣男，被莊凱勛飆罵，一度還被巴頭，他笑道：「但最後沒有被剪出來！」

面對劇中盛怒的莊凱勛，廖宥鈞滿是淡定，讓莊百分之百自在發揮，他解釋：「他在片中對我發怒，所以現場真的即興拿椅子起來砸，雖然有不小心砸到我的腿，但是我覺得那都很正常，本來就是演員該做的事，所以我不會怎樣，他事後也很抱歉來關心我。」他也分享先前很欣賞莊在《噬罪者》的演出，這回有機會合作也感榮幸。

廖宥鈞在大陸發展近4年，懂得人情世故。（經紀人提供）

廖宥鈞20歲透過《我愛男子漢》節目選拔出道，進入演藝圈對演戲情有獨鍾，赴大陸前他曾客串《一把青》，他憶起當時與吳慷仁對戲，觀察到對方開拍前，拿著筆記狂練口條，認真備戲的模樣烙印在他心中，「我當下真是太佩服了，他真的是很努力的演員」。此外，演員前輩張晨光和金士傑的細膩演技，也是他學習的對象。

問起在大陸與台灣兩地闖蕩有何不同之處，廖宥鈞透露光是酬勞就有差距，「假如台灣一天領3000元的話，大陸就是直接換成人民幣，不過到那邊最深刻的，還是『刷新三觀』這件事，眼界大開。」他也不諱言分享剛到大陸發展拍戲時，就曾遇過女金主想走「潛規則」，「當時在車上，她就問我要不要去泡三溫暖，我就知道是什麼意思了，只好趕快想理由下車！」

今年29歲的他在大陸發展近4年，懂得世故，也很會看人，如今在台也尋覓各種發展機會。廖宥鈞透露，自己最想挑戰演出邊緣人或是身心不健全的角色，性格越鮮明、越反差，就讓他更有興趣。

問起他不做演員的話，曾想過自己從事什麼行業？他想都沒想就答「殯葬業」，並解釋自己從小著迷生死議題，「我親人去世或是弟弟急診時，當下我都特別對『生命的逝去』受啟發，大學時也跟著家裡做殯葬相關的同學到殯儀館觀摩，一點都不害怕和覺得禁忌，所以我感覺不當演員的話，會有興趣做這行。」