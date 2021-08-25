網紅喬喬（于卉喬）昔日因父親喬爸隨手在YouTube上傳她5歲時的影片，喬喬哭著喊不好「翹」，超萌模樣讓許多阿姨叔叔哥哥姊姊網友都瘋狂，當時爆紅後有上過一些綜藝和客串電影演出，但喬爸曾透露「無意栽培女兒成為童星」；喬喬在2019年參與電視劇《我們與惡的距離》後就鮮少在螢光幕前，今年14歲的她無預警在臉書開直播，外貌升級外也透露未來目標，讓粉絲都很驚喜。

2012年喬喬因為喬爸不經意上傳YouTube的影片爆紅後，成為當年紅人之一，上遍各大知名綜藝節目，像是《康熙來了》、《SS小燕之夜》和《你猜你猜你猜猜猜》，但喬爸就曾說過不打算培養喬喬當童星；2014年喬喬上國小後，主要活動放在做公益，但也有在電影《KANO》驚喜客串，當時讓粉絲都很興奮以為喬喬要繼續演戲，喬爸卻指出演出電影是讓喬喬有一個紀念。

之後喬喬大幅減少出現在螢光幕上，甚至公開活動也不多，直到2019年在公視電視劇《我們與惡的距離》中，發現喬喬在劇中飾演賈靜雯的女兒，演技令人驚艷，但該劇播畢後，喬喬也繼續專心在課業上；不過，有粉絲注意到5月下旬，喬喬臉書粉絲專頁上的個人簡介更新，寫著「我是喬喬于卉喬，目前還在念書，同時努力成為一位專業的演員」。

14歲的喬喬越大越漂亮，開直播自彈自唱驚豔許多粉絲。(圖/ 摘自于卉喬臉書)

接下來臉書粉專又沒有動靜，直到今（25）日晚間喬喬無預警開直播，畫面中發現今年14歲的她少了點稚氣，卻多了青春洋溢的感覺，雖然抱著吉他坐在床邊，但看得出她體態偏瘦，還有一雙細又長的美腿，展現自彈自唱的模樣外，也分享自己現況。

不到一個小時的影片，就吸引大票粉絲觀看，更有將近700則留言，可見喬喬的魅力還是很驚人；許多網友都紛紛在底下留言，表達支持和期待她未來的作品，「聲音面容都還有小時候的樣子，還是好可愛」、「依然是那個開朗有活力，給人幸福感滿滿的女孩」、「別人家女兒好可愛」、「小時候超級可愛，長大就大美女」。