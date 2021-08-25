臺灣民意基金會公布的最新民調顯示，蔡政府滿足國人疫苗需求表現的評價，整體平均分數是52.7分。東華大學教授施正鋒指出，在這份民調中，會給蔡政府超過80分的，是民進黨的鐵桿支持者，而給61到79分的這些人則是不喜歡國民黨的族群，這表示民進黨的基本盤還有3成左右。

施正鋒25日在中天節目《綠也掀桌》中表示，對蔡政府的疫苗政策表現，打80分以上的，就是民進黨的死忠兼換帖，或者是打死不退的蔡英文支持者，這些給到60分以上的，應該就是說不喜歡國民黨，不會投給國民黨，表示民進黨的基本盤還有3成左右。

施正鋒指出，行政院長蘇貞昌認為高端不是他的事情，而這樣的事情也不是第一次了，當年扁政府時代，蘇貞昌當行政院長時，蔡英文是副院長，那時候國會通過一個生技條例，「印象中蘇貞昌不是很高興，認為蔡英文拿雞毛當令箭， 拿陳水扁來壓他，所以他不是很爽，現在2人位子不一樣，他同樣就是，好吧 你就看著辦」。

施正鋒透露，蔡英文對生技很有興趣，並一直想有所表現，當然這是她人格上想表現的成就感，但這背後有一些我們不知道的東西，這其中也存在內憂外患，內憂的部分，就是現在打出來的結果，不是我們想像的這個樣子，「所以蘇貞昌就是，我們跟時間比賽吧，看誰先下來」。