網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前才在網上PO出熱騰騰的識別證，開心證實自己通過日月光集團筆試，進入產業進行作業員培訓。然而才立志要好好工作的他，今(25日)就被證實因培訓未過關，無法成為正式員工，已從公司離職引發網友熱議，甚至還有人在PTT推文爆料鄧佳華的離職內幕。

日前才開心宣布考進日月光集團的鄧佳華，在中壢廠任職僅1個禮拜，就傳出已從公司離職的遺憾消息。隨後鄧佳華也在群組向關心他的友人證實，因為術科考試「用鑷子夾細線3分鐘內穿3個小孔」沒過關，更忍不住感嘆考核關卡不簡單「一般人辦不到的」。

根據東森新聞報導，日月光集團證實鄧佳華因為在產線的培訓過程中，沒有通過關卡考核，因此無緣成為正式員工。至於薪水部分，公司會依月薪按照上班天數計算發放，不會因為鄧佳華是網紅就有特殊對待，強調公司對任何一位員工都是一視同仁，也會用相同標準要求員工。

鄧佳華閃電從日月光集團離職的消息，在PTT引發網友熱議「但上新聞的那一刻，基本上就不會過了吧」、「觀感不佳或有內部員工反應影響形象，基本上讓他過了，對日月光作何感想」、「培訓沒過應該是藉口」、「太高調了」，甚至還有網友大爆內幕「聽說找他的HR被主管電了快1小時」、「人事部被高層電爆了，有夠慘」，留言一則比一則精彩。

對於無緣成為日月光集團正式員工，鄧佳華早前就在臉書難過寫下：「我是真的喜歡待在日月光，但因為能力未到，很遺憾。當晚掉了幾滴眼淚，很不甘心，命運在捉弄我。」