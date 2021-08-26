比利時安特衛普動物園的1隻名叫「奇塔」(Chita)的黑猩猩，總是期待與1位女遊客的互動，他甚至犯了相思病，在多數時候不與其他黑猩猩往來變得孤僻，動物園為了改善這個問題，勸告這名女遊客別再來黑猩猩園。

《新聞周刊》(Newsweek)報導，奇塔是1隻38歲的黑猩猩，他小的時候被一戶人家當作寵物養大，到了8歲的時候，原主人決定捐贈給安特衛普動物園。因此奇塔與人類的感情特別深厚，他在動物園最初的日子也花了一些時間才能適應，所幸之後也與其他黑猩猩同伴相處不錯。

然而，4年前，一位名叫阿蒂·提默曼斯 (Adie Timmermans) 的女遊客經常光顧安特衛普動物園，她似乎注意到奇塔對遊客都特別友善，她的手勢與招呼都得到奇塔特別熱情的回應，於是蒂默曼斯成了動物園的常客，她每星期都會去黑猩猩園區與奇塔互動，兩位靈長目經常隔著玻璃彼此揮手，或是相互給飛吻，成了動物園的一景，這種情況已經持續了四年。

然而，最近動物園管理單位發現，奇塔對這名女子的喜愛和傾向，已經影響到奇塔的日常生活，他變得與其他黑猩猩疏遠，寧可單獨一猩在角落等待提默曼斯，這也造成其他黑猩猩開始排斥他。

作為防止奇塔愈來愈孤僻，動物園對提默曼斯下達禁令，不准她再來黑猩猩園。

動物園管理員莎拉‧拉塔夫(Sarah Latauf)說：「當奇塔與遊客互動時，其他的黑猩猩會忽略他，似乎不認為他是群體的一員。然後動物園打烊時，他會獨處不與其他黑猩猩互動。這不是好現象。我們希望奇塔盡可能成為一隻合群的黑猩猩。」

一項研究發現，像是奇塔這種小時候被人養大的靈長動物，牠們會把自己當成人類，這使得牠們在長大後，需要時間才能適應群體，這有點像是「社會缺陷」。