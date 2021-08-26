《正常發揮》

台灣本土疫情於5月中爆發，疫苗卻短缺，但是政府購買疫苗的態度卻是消極的，引發民眾不滿。前民進黨立委郭正亮不禁感嘆，蔡政府的疫苗政策一路走來，只能說「一路擋國際、恨鐵不成鋼」。

郭正亮25日在中天政論節目《正常發揮》中表示，蔡政府疫苗政策一路走來，只有「一路擋國際、恨鐵不成鋼」這10字。去年8月，AZ疫苗代工不要；去年11月，東洋要買BNT也不要，接下來才警覺到台灣有疫苗短缺的問題。5月15日疫情爆發，一開始，他們不願意買BNT疫苗，而後永齡結合台積電，慈濟又跳進來，這股民意和社會壓力太大了，政府擋不住，只好讓他們去買BNT。

郭正亮接著表示，政府就急了，希望高端爭氣一點，EUA要趕快審，即是審查委員有15個人有條件同意，就先過了。EUA過了之後，沒想到，疫苗產能怎會那麼低，連續好幾次恨鐵不成鋼。

郭正亮指出，常常有臥底線民，三不五時就爆個料，政府恨鐵不成鋼，高端好不容易交出貨，第一梯是61萬劑。開放登記後，政府不斷下修開放年齡，下修3次，終於登記到75萬人；他直言，從來沒有看過一個政府為了一個疫苗這麼費心的。