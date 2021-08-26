藝術傳達的愛與感動超越疫情，今天（25日）是5月11日二級警戒後久違的「再見嘉玲」，也是新光三越「這夏系列」去年10周年「是誰切洋蔥」系列巡迴展開箱再現﹗展期間共網羅20組揚名國際的台灣藝術家，繼首站台南中山店後，今起至9月12日巡迴至台北南西店，透過插畫、刺繡、剪黏或詩詞等各式媒材分享關於藝術與土地的故事。

刺繡超過一甲子的「府城光彩繡莊」阿泉師林玉泉經常與時裝設計師、攝影師、藝術家、錄像工作者等年輕創作者合作，更將傳統刺繡之美帶上國際。（石智中攝）

這次以「洋蔥」為主題講述「愛與感動」，在台北南西店邀來5位藝術家藉由「傳承」、「土地」、「自己」傳遞對藝術的堅持和生命力。刺繡超過一甲子的「府城光彩繡莊」阿泉師林玉泉，與跟他學藝的手繡藝術家李俊毅，透過「傳承」進行跨越傳統和創新的對話。

李俊毅將林玉泉的台南劍虎（左）抽色創作「白子」（右）；也為新光三越繡了「新展手工盼增憶，光榮繡藝望拓念」對聯，工作室名稱「soxshiou（音同手繡）」藏在其中。（石智中攝）

李俊毅擷取「白子」抽象概念式的元素創作的「工藝力-3」（左），與最新作品「元帥的扇子」（右）形成創新和傳統的對比。（石智中攝）

實踐大學服裝設計學系研究所畢業的李俊毅，熱愛高級訂製服的手工蕾絲與刺繡，9件大型作品中，保留宮廟刺繡的金蔥、銀蔥，融入工藝美學，堅持手工、限量的「慢時尚」，刻意降低彩度或抽色，剩下白色或黑色呈現簡約、時尚感。今年4月他成立工作室「soxshiou」，聽到有人以為刺繡是刺青或繡眉，更促使他期望能讓宮廟刺繡走入日常生活，使更多人知道。

李俊毅堅持手工、限量的「慢時尚」，希望讓宮廟刺繡走入日常生活讓更多人知道。（石智中攝）

詩人吳晟的詩作中，寫給兒子的甜蜜「負荷」，是5、6年級在教課書熟悉的篇章，展場還展出當年他寫給女友、現任老婆的「階」。（石智中攝）

「土地」除了詩人吳晟的詩作，像是他寫給兒子的甜蜜「負荷」，是5、6年級生在教科書熟知的作品，以及他寫給當年女友、現任老婆的「階」；還有2015年退伍、投入創作的插畫家鄭開翔，用將近4年「以繪畫代替拍照打卡」完成著作《街屋台灣》，他說破爛的房子具有「生活感、台灣味」，透過去背，以剪貼概念保留造型美感，希望能讓更多人看見各地房子的可愛之處。

鄭開翔從《街屋台灣》百幅作品精選21幅畫作，記錄北到南的街屋況味。（石智中攝）

鄭開翔從《街屋台灣》百幅作品精選21幅畫作，記錄北到南的街屋況味。（石智中攝）

他從台北畫到家鄉屏東，還有他在屏東勝利星村的工作室，全台走透透時帶著畫具和相機，有時駐足在現場完成作品，有時拍下來回家繼續創作，2018年至今累積200多幅街屋作品；也因皮膚曬得很黑加上五官輪廓深，常被誤以為是原住民。有讀者照著他的書按圖索驥，發現有些街屋已經不在；原本希望他當職業軍人的老爸看他用畫作記錄土地有一番成績，很以他為榮。

鄭開翔「以繪畫代替拍照打卡」，有時在現場完成作品，有時拍下來回工作室繼續創作。（石智中攝）

黃柏勳每年都有一幅森林系列作品，他身邊是「林間細語」。（石智中攝）

藝術家黃柏勳用繪畫記錄「自己」的生活，20年創作歷程中，住過各大城市將近20個地方，像是個流浪畫家，他在台南念書、工作9年，常去安平看海；也曾去墾丁和枋寮鐵道藝術村駐村，住家的前方就是海，於是就畫海。2014年曾在陽明山住過半年後，此後每年都會有一張森林系列作品。

黃柏勳用繪畫記錄生活，也療癒人心，「昨日成詩」（右）曾有買家相中，目前是他的收藏。（石智中攝）

這次的31件展出作品中，可見他畫風夢幻、療癒，且曾在安寧病房展出畫作，他說他創作的初心是想表現他感受的生活、所處的世界，像是養過魚就畫魚，曾住過台北市麗水街、永康街，就畫他看到的小店，或者也用交趾陶或浮世繪的配色表現文化和歷史的痕跡，但他是透過喜愛他作品的觀者回饋才知道原來他的作品能療癒人心且引起共鳴。

黃柏勳共展出31件作品，用馬卡龍色系傳遞出療癒感。（石智中攝）

台北南西店展覽期間的假日午後規畫一系列精采活動，親子同樂首推插畫家-流星的輕黏土手作坊，與張菁容的毛線球擬真動物實作課；刺繡高手體驗班則有手繡藝術家李俊毅的刺繡工作坊，與亂針刺繡藝術家黃莉莉的刺繡再生藝術。活動期間於展場攜帶任一台灣味道具或裝扮，像是籃白拖、花襯衫、菜籃花磚等，拍合照上傳台北南西店FB粉絲專頁指定貼文留言處，並hashtag #這夏是誰切洋蔥 #新光三越台北南西店老派時光旅行，有機會獲「復古爆米花機」。

「是誰切洋蔥」系列巡迴展在每家分店都有不同作品和驚喜，台南中山店展至29日、台北南西店展至9月12日，8月26日至9月22日在桃園大有店、9月2日至21日在高雄三多店、9月16日至10月3日在台北信義新天地A9、11月4日至22日在台中中港店展出，活動官網詳見：https://pse.is/3mch6y。