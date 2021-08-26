星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙子座、巨蟹座、射手座的男人喜歡強勢一點的女生，比起嬌滴滴、愛撒嬌的小女人，潑辣、凶巴巴的母老虎才是他們的最愛。

▍1.雙子座

雙子男擇偶時其實並沒有偏好強勢的女孩，不過他們玩心很重，談戀愛時定性不夠，如果另一半氣勢不足，就無法鎮壓住他，戀情往往會很短暫，反而又凶又霸道的女生能跟他穩定交往，雙子男面對另一半時能屈能伸，對女友的包容力很強，如果女友是母老虎，不但能治住他的脾氣，相處起來也融洽，兩人將非常契合。

▍2.巨蟹座

巨蟹男性格溫柔，但是有時顯得有些消極，如果和性格類似的女生交往雖然會很舒服，不過往往會缺乏行動力，兩人沒有相輔相成的作用。因此相較之下，巨蟹男跟強勢的女生交往反而更適合，他們對女友很好，但是遇到問題常常會拿不定主意，如果另一半能幫他做決定，甚至驅策他行動，將能讓他感到很安心。

▍3.射手座

射手男性格愛玩又喜歡追求刺激，依賴心太重、沒有主見的女生完全不是他的菜，性格潑辣、強勢一點的女生反而能激發他的好奇心和新鮮感，更能引起他的興趣。射手男喜歡獨立的女生，如果對方在自己的領域也有一番成就，擁有自己的事業，不會事事依賴自己，也會讓他感到非常驕傲，而更加深愛對方。