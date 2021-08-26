在感情中若遇上渣男，可說是雙重打擊，不僅付出的感情沒了，心靈還會受到傷害，建議每個人在擇偶時一定要擦亮雙眼，搜狐網命理專欄分析，獅子座、摩羯座、射手座、天蠍座的女性堪稱渣男剋星，她們眼光銳利獨到，即使遇到渣男也能一秒分辨，從不輕易放過感情的騙子。

▍1.獅子女

獅子女天生霸道，戰鬥力十足，她們身上有一股與生俱來的霸氣，強大氣場甚至能把男人壓倒。如果她們被戀人背叛，或者遇到玩弄感情的渣男，那絕對是渣男的末日，她們會變得不可理喻，甚至鬧到他們公司，各種手段層出不窮，即使不讓對方身敗名裂，也會讓他們吃不完兜著走，因此，獅子女堪稱是渣男最怕的星座女。

▍2.摩羯女

摩羯女性格比較理智，在感情上不容易被愛情沖昏頭，面對渣男的花言巧語，她們從來不曾上當或心動，也沒時間搞曖昧，因為她們很知道自己想要什麼，自然不會陷入騙子的圈套之中。摩羯女的個性其實很腹黑，表面上不動聲色，卻會在暗中設計，讓渣男吃虧。如果是自己好姐妹被渣男欺負，摩羯女也會第一個跳出來伸張正義，絕不會手軟。

▍3.射手女

即使是花心的渣男也拚不過射手女！因為射手女縱橫情場，早已見過各種大風大浪，渣男在她們眼裡如同螻蟻。射手女總能憑藉自己的高情商和高智商，在第一時間分辨出對方是老實男還是花心男，如果遇到劈腿達人，射手女更會先發制人，直接幫對方戴綠帽，隨時都能把渣男教訓一頓。

▍4.天蠍女

天蠍女也是12星座中最擅長處理渣男的行家，她們在愛情裡很強勢，對另一半要求很高，不會放任他們到處玩。一旦發現對方出軌，她們就會把愛意轉化為仇恨，在暗地裡報仇，讓渣男自食惡果，得到懲罰。而且天蠍女的第六感超準，不僅從來不會被騙，還能反過來把渣男耍得團團轉，讓他們知道什麼叫關公面前耍大刀。