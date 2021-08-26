動脈硬化宛如一條不歸路，隨著年紀漸長，脂肪、礦物質等形成斑塊堆積在動脈壁，讓動脈腔變狹窄、血管彈性變差，恐引發心血管疾病，如今最新研究發現，富含維生素K的飲食，有助降低動脈粥狀硬化相關心血管疾病發生風險。

腦血管疾病和心血管疾病長期名列國人十大死因之一，常見原因就是動脈粥狀硬化，導致血管阻塞引發血流不順，進而引發各式各樣的病症，當動脈內的斑塊因破裂引起血小板活化，容易出現血栓或血塊，進而造成堵塞，如果塞在心臟血管就會出現心絞痛或心肌梗塞，塞在腦血管就是缺血性腦中風，塞在周邊神經就變成周邊動脈血管疾病（俗稱腳中風）。

值得注意的是，近年來罹患動脈硬化比例漸增，到底該怎麼降低動脈粥狀硬化心血管疾病風險？如今《美國心臟學會期刊（Journal of the American Heart Association）》的一項最新研究，給出了答案。

澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）的研究團隊，探討了維生素K攝取量，對罹患動脈粥狀硬化心血管疾病風險的影響，針對逾5萬名受試者，進行超過20年的追蹤分析。結果發現，相較於攝取維生素K最少的受試者，若是富含維生素K飲食的人罹患動脈粥狀硬化相關心血管疾病的風險下降約34％。

從飲食中可攝取的維生素K可分為維生素K1及K2，研究人員發現，相較維生素K1攝取量低的人，K1攝取量最高的人，因動脈粥狀硬化相關心血管疾病住院的可能性降低21％；相較維生素K2攝取量低的人，維生素K2攝取高者，住院風險則降低14％。整體而言，富含維生素K的飲食能降低動脈粥狀硬化相關心血管疾病的風險約34％。

澳洲伊迪斯科文大學研究人員和研究資深作者尼古拉．邦東諾（Nicola Bondonno） 指出，研究結果表明，攝取更多維生素K，可能對於預防動脈粥狀硬化和相關的心血管疾病很重要，「愈來愈多證據表明，維生素K的攝取量可提供進一步的保護，防止如動脈粥狀硬化等其他疾病發展。」

●維生素K是什麼？該從何攝取？

維生素K並不像維生素C、維生素B這麼常聽到，甚至許多人根本沒聽過，不過其實維生素K有助保持血管彈性、預防骨鬆，被營養學家視為預防慢性病的指標元素，尤其在維持健康血管方面是至關重要的營養素。

「對於抗凝血功能、預防心血管疾病的控制，維生素K2比維生素K1效果更好，因此建議多攝取含K2的食物，或是補充腸道菌，也有助K2合成，維生素K可以參與許多凝血因子的活化，調節凝血蛋白質合成，因此有助凝血、維持血管彈性。」

郵政醫院營養師黃淑惠指出，維生素K也有助於骨骼強化，避免鈣離子在血管壁中累積，進而降低血管鈣化、動脈硬化的風險，並且也能刺激骨鈣素，是協助血液中的鈣質轉換生成骨質過程中的重要角色，「如果是以強健骨骼為目標，可同時攝取含有維生素D的食物，健骨效果更好。」

想要攝取維生素K一點都不難，其實藉由一般食材就能滿足維生素K需求，基本上，維生素K1（葉綠醌，Phylloquinone）主要存在於深綠色葉菜，包括菠菜、萵苣、綠花椰菜、苜蓿芽、韭菜、羽衣甘藍等；維生素K2（甲萘醌）則出現在動物肝臟及發酵食品中，像是納豆、泡菜、牛肉、動物肝臟、乳酪、蛋黃等，人體腸道菌也可自行合成。

根據我國衛福部的建議，19歲以上的成人每日維生素K的攝取量，男生為120微克，女生為90微克，基本上以一般均衡飲食，就能攝取足夠維生素K，國人攝取量相對充足。不過黃淑惠也提醒，若是腸道不健康、缺乏益生菌，或是長期吃抗凝血藥物、早產兒等，仍可能出現維生素K不足的狀況。