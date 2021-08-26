越南新冠疫情大爆發，胡志明、同奈、平陽等三個製造大城，繼就地生產、就地吃飯、就地睡覺，所謂「三個就地」不見奏效之後，被政府宣佈「硬封城」，並派軍隊看管。這三個城市幾乎集結了所有台商，台商工廠幾乎全面癱瘓，醫療體系也已崩潰，台商紛喊「不敢生病」。

23日，越南軍方派遣軍隊，對胡志明市、同奈和平陽等3個當地最大的製造業地區，執行硬封城措施。胡志明市是越南最大都會區，也是近日新冠疫情大爆發的所在地。

官方上週五（20日）就預告，23日將會執行強硬的封城措施，禁止民眾踏出家門，也不能上街採購日常用品。由於消息來得突然，引發恐慌，當地超市在週末爆發大量採買潮，如今街上四處只見軍隊鎮守，工廠也全面停擺。

●7月關廠無效 硬封城民眾不得出門、由軍方配送食物

越南是中國大陸以外，最多台商與台灣人居住的亞洲國家。根據駐胡志明市辦事處僑務組2020年更新數據，目前旅越台商及家眷人數，共約6萬6千人，大多居住於胡志明市及週邊的平陽、同奈、隆安、林同等地。

胡志明市一名生產醫療口罩的林姓台商，接受《康健雜誌》採訪表示，7月時官方規定「3個就地」政策：就地生產、就地吃飯、就地睡覺。當時僅開放約一半員工留在工廠內。

「像製鞋大廠寶成和豐泰，早在7月底就已經宣布停工，」林姓台商指出：「一些必要的企業可以不停工，像我們是生產醫療口罩，才可以生產。銀行人員也可以去上班，但只有10分之1的員工可以。」

但當時的限制措施效果不彰，官方上週因此出大絕，宣布實施硬封城。部分官員告訴路透社，他們認為前段時間的限制令不夠嚴格。

林姓台商表示，胡志明市的低收入戶多，「你叫他一個禮拜不出門他會有問題，所以他派了軍隊過來， 一方面管制行動，一方面每一戶會配送必要的糧食。」

●加派上萬名醫護無效 台商：醫療體系已崩潰

硬封城來得突然，為期多久？林姓台商說，官方沒有給出確切的時間表，「現在先說一個禮拜，從這個禮拜一開始。」

「越南醫療已經崩潰了，台灣人還好，我們還有一家台商開的震興醫院有台灣人救治專區，」，林姓台商指出，雖有醫院可去，但「在這邊壓力很大，也不敢生病。」根據路透社，官方近期才加派1萬4600名醫護人員支援，依然不足以挽救胡志明市水深火熱的疫情。

●疫苗單劑覆蓋率不到20% 確診數暴增20倍

早在今年7月，越南的確診數就一路飆升，從單日400多例，來到1萬多例，暴增了20倍不止。

截至目前，越南一共有至少8000多人死於新冠肺炎，其中，繁榮的胡志明市，超過18萬例確診，佔全國確診數的一半，死亡率也極高。多數胡志明市的確診，都出現在工業區附近，自今年4月開始，Delta變異株就讓當地疫情持續增溫。

越南自今年3月開打疫苗，至今已經5個月，但施打率成長緩慢，當地單劑疫苗覆蓋率還不到20%。