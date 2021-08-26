台股短短三個交易日暴漲逾700點，周三（25日）狂噴227點至17045點，收復萬七大關。法人指出，大盤雖然上漲套牢反壓沈重，中秋前仍可望攻克季線17400點，但因聯準會可能在9月下旬宣布縮減 QE，台股難逃中秋變盤魔咒，投資人應趁節前空窗期，介入殺出重圍的「第三勢力」股票，換言之，最厲害的股票不是法人大買，而是壓不下來，由神秘大戶拉抬的股票，別管隔日沖外資和凱基台北、凱基松山等據點券商買什麼。

近日美股標普、那斯達克再創歷史新高，本周多數亞股強力反彈及油價上漲、比特幣挑戰 5 萬美元的金融市場走勢來看，似乎篤定全球央行年會將是平靜無波，但不可掉以輕心，遲早要面對聯準會宣布縮減 QE，若9月3日公布的 8 月非農就業報告優於預期，9月21日舉行的 FOMC 就有超過 50％的機率宣布縮減 QE，於是台股中秋變盤難以避免。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，在台股驚驚漲格局中，多頭與時間比賽，趁中秋變盤前獲得最佳操盤績效，其中一個做法是極短線進出，既然如此，就不必太考慮個股的基本面。

他分析，最近在外資及投信兩大勢力土洋對作之下，以「內資、中實戶、大戶」為首的第三勢力興起，一方面避開外資的權值股賣壓，另一方面不願為投信的中小電子抬轎，第三勢力的股票殺出重圍。

蔡明彰強調，具有基本面背景的散裝輪、美國基建是第三勢力可鎖定的對象，散裝輪普遍自低點來反彈三成，當大盤 8 月下跌，包括中航、建新國際、四維航、台航逆勢大漲逾二成，但對比外資投信買盤幾乎沒有，顯然介入者是第三勢力，最厲害的股票不是法人大買，而是壓不下來，卻不知道誰買的。

蔡明彰認為，BDI指數長期結構性的供需失衡，已連漲 11 天，創今年最長漲勢，可望向2009～2010年高點4600點邁進。第三季是海岬型旺季、第四季是巴拿馬型旺季，散裝輪下半年來自本業的成長將遠超過法人預期，值得投資人留意。