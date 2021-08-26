台灣民意基金會24日公布蔡政府最新民調，基金會董事長游盈隆指出，去年5月蔡總統第二任剛就職時，20到24歲以下首投族有9成3力挺，如今民調支持度腰斬，只剩4成7力挺。對此，東華大學教授施正鋒解讀認為，因為疫情重創實體經濟，很多在中小企業上班的年輕人被迫放無薪假，甚至沒了工作，疫苗又被排在最後才打，又只能打國產疫苗，這會讓年輕人有一種被蔡英文欺騙的感覺。

東華大學教授施正鋒。(本報系資料照片)

台灣民意基金會24日公布蔡政府最新民調，結果顯示，蔡英文近期的聲望，10.6％非常贊同，34.7％還算贊同，22.6％不太贊同，18.9％ 一點也不贊同，13.3％沒意見、不知道或拒答。對於蔡總統的國家領導方式，中性選民4成4不贊同，3成3贊同，顯示政黨對峙態勢鮮明，中性選民多數站在在野黨這邊。

【綠也掀桌】高端開打僅兩天就出現三死 人民真要獻祭? 電火球衝不過年底? 傳蔡遭逼宮燦上蘇下黨內疏洪 @中天新聞 20210825 完整版

而關於「蔡政府滿足國人疫苗需求表現的評價」，民調也顯示，有18.5％打80分以上，12％打61-79分，22％打60分，14.5％打50-59分，27.4％打50分以下，另有5.5％不知道／拒答。

施正鋒25日在《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」解讀指出，20-24歲的年輕人族群支持度腰斬，從疫情和疫苗這件事來看，年輕人其實是受傷最多的，因為台灣有很多年輕人在中小企業上班，卻被放無薪假，還有些人甚至連無薪假也沒得放，現在連疫苗都被排到最後才打，在沒有工作有沒疫苗可打的情況下，新仇舊恨加在一起，讓年輕人有一種被蔡英文欺騙的感覺，才會出現民調腰斬的情況。