麥當勞是全台公認的速食店龍頭，幾乎每個城市角落都能找到其身影，但其實在萬華艋舺夜市也曾經有過一家麥當勞，只是在2003年就熄燈，導致年輕人幾乎不知道，而悲哀的是，熄燈原因竟是被遊民活活搞垮。

有網友在臉書《我是萬華人》貼出某部電影片段，鏡頭內拍攝到了1992年的艋舺夜市，當時處於全盛期的夜市，有如北市東區般繁華，也勾起不少人回憶，直說「被遊民睡倒的麥當勞」、「年輕人都不知道了」。

文史工作者「懷舊達人」張哲生也曾在2019年解釋，麥當勞西園店在1996年就曾因遊民問題暫停營業，當時遊民24小時常駐店內，不僅大聲喧嘩，更呼朋引伴飲酒作樂，在店內與店員爭執，加上渾身散發異味，嚇跑用餐客人。

雖然麥當勞官方斥資2000萬，重新裝潢並設置警察聯絡站重新開幕，但在2003年依舊不敵遊民問題，只得放棄西園店，徹底結束營業。

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