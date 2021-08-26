非洲豬瘟危機延燒，農委會主委陳吉仲今晚在記者會上表示，截至今（25）日17時已清查5321處，查獲54件走私肉製品，其中4件驗出非洲豬瘟，來自越南的肉品在國內需求量不小，推估未來查獲走私肉品恐會破百件以上，並呼籲民眾協助通報不明肉品，更要妥善處理。

陳吉仲表示，至今驗出4件陽性都是國外的肉製品，國人不必擔心台灣豬肉的安全，也不要因為恐慌而影響到養豬戶，「台灣豬肉百分百沒有受到影響。」

想要協助防堵非洲豬瘟病毒在台灣擴散，民眾可檢舉無蒸煮設備卻使用廚餘的畜牧場，最高120萬的檢舉獎金，另外若發現疑似境外肉品，應主動通報送交防檢局或各縣市動保處，若要棄置請以一般垃圾處理，千萬不要丟到廚餘桶。

農委會指出，非洲豬瘟是一種DNA病毒，會造成豬隻敗血性下痢的疾病，會透過廚餘、壁蝨、人、豬肉、火腿等傳染給豬隻，甚至就算是冷凍豬肉，非洲豬瘟的病毒還是可以存活1000天，若發生本土豬隻感染，恐衝擊國內養豬業。

通報專線：

◍農委會動植物防疫檢疫局◍

基隆分局動物檢疫課：02-24247342

新竹分局動物檢疫課：03-3982431

臺中分局動物檢疫課：04-22853419

高雄分局動物檢疫課：07-9720509

防檢局檢疫通報專線：0800-039-131

◍各縣市政府動保處◍

基隆市動物保護防疫所 02-24280677

新北市政府動物保護防疫處 02-29596353

臺北市動物保護處 02-87897158

桃園市政府動物保護處 03-3326742

新竹縣家畜疾病防治所 03-5519548

新竹市動物保護及防疫所 03-5368329

苗栗縣動物保護防疫所 037-320049

臺中市動物保護防疫處 04-23869420

彰化縣動物防疫所 04-7620774

南投縣家畜疾病防治所 049-2222542

雲林縣動植物防疫所 05-5523250

嘉義縣家畜疾病防治所 05-3620025

嘉義市政府建設處 05-2290357

臺南市動物防疫保護處 06-6323039

高雄市動物保護處 07-7462368

宜蘭縣動植物防疫所 03-9602350

花蓮縣動植物防疫所 03-8227431

屏東縣動物防疫所 08-7224109

臺東縣動物防疫所 089-233720

澎湖縣家畜疾病防治所 06-9212839

金門縣動植物防疫所 082-336625

連江縣政府產業發展處 0836-22926