非洲豬瘟危機延燒，農委會主委陳吉仲今晚在記者會上表示，截至今（25）日17時已清查5321處，查獲54件走私肉製品，其中4件驗出非洲豬瘟，來自越南的肉品在國內需求量不小，推估未來查獲走私肉品恐會破百件以上，並呼籲民眾協助通報不明肉品，更要妥善處理。
陳吉仲表示，至今驗出4件陽性都是國外的肉製品，國人不必擔心台灣豬肉的安全，也不要因為恐慌而影響到養豬戶，「台灣豬肉百分百沒有受到影響。」
想要協助防堵非洲豬瘟病毒在台灣擴散，民眾可檢舉無蒸煮設備卻使用廚餘的畜牧場，最高120萬的檢舉獎金，另外若發現疑似境外肉品，應主動通報送交防檢局或各縣市動保處，若要棄置請以一般垃圾處理，千萬不要丟到廚餘桶。
農委會指出，非洲豬瘟是一種DNA病毒，會造成豬隻敗血性下痢的疾病，會透過廚餘、壁蝨、人、豬肉、火腿等傳染給豬隻，甚至就算是冷凍豬肉，非洲豬瘟的病毒還是可以存活1000天，若發生本土豬隻感染，恐衝擊國內養豬業。
通報專線：
◍農委會動植物防疫檢疫局◍
基隆分局動物檢疫課：02-24247342
新竹分局動物檢疫課：03-3982431
臺中分局動物檢疫課：04-22853419
高雄分局動物檢疫課：07-9720509
防檢局檢疫通報專線：0800-039-131
◍各縣市政府動保處◍
基隆市動物保護防疫所 02-24280677
新北市政府動物保護防疫處 02-29596353
臺北市動物保護處 02-87897158
桃園市政府動物保護處 03-3326742
新竹縣家畜疾病防治所 03-5519548
新竹市動物保護及防疫所 03-5368329
苗栗縣動物保護防疫所 037-320049
臺中市動物保護防疫處 04-23869420
彰化縣動物防疫所 04-7620774
南投縣家畜疾病防治所 049-2222542
雲林縣動植物防疫所 05-5523250
嘉義縣家畜疾病防治所 05-3620025
嘉義市政府建設處 05-2290357
臺南市動物防疫保護處 06-6323039
高雄市動物保護處 07-7462368
宜蘭縣動植物防疫所 03-9602350
花蓮縣動植物防疫所 03-8227431
屏東縣動物防疫所 08-7224109
臺東縣動物防疫所 089-233720
澎湖縣家畜疾病防治所 06-9212839
金門縣動植物防疫所 082-336625
連江縣政府產業發展處 0836-22926
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