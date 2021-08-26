29歲南韓辣模申才恩擁有天使臉孔、E奶魔鬼身材，雖在2019年成為人妻，人氣依舊不減，在IG擁有252萬粉絲，不時會曬辣照放送福利，近日她PO出一組出浴照，浴巾呈現快滑落的狀態差點失守，好身材幾乎被看光，讓網友看了直呼快噴鼻血。

照片中，申才恩剛洗完澡，全身上下只圍著一條浴巾，坐在桌邊滑手機，隨性披著一頭長髮，擺出撩髮姿勢相當誘人，但最吸睛的是，浴巾似乎包不住她的豐滿上圍，幾乎滑落至胸前重點部位，看起來有快走光的危險，畫面十分香豔。

另外，申才恩把右腳放在椅子上的坐姿，使得下半身絕對領域也若隱若現，完全遊走在尺度邊緣，而那隻腳也是巧妙擋住胸部重點部位，格外引人遐想，辣到網友暴動直呼「受不了了」、「太辣」、「性感死了」、「身材真的很好」、「暈到不行」。

申才恩還沒成為網紅時只是普通的上班族，憑著好身材走紅後，曾多次登上成人雜誌《MAXIM》的封面，也曾在「MISS MAXIM」選美活動中票選為最性感的封面女郎，之前她在個人創作平台發表開設帳戶，打著有著「18禁」內容號召，月費50美金（約1400台幣）起跳分3個等級挑戰感官刺激，讓粉絲斗內後才看得到福利照。