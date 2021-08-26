喬建中犯後態度不佳，謊言連篇，遭戳破後已關閉臉書避風頭。(圖／喬建中臉書)

NCC前專委喬建中因違法生火，導致玉山八通關杜鵑營地大火，火足足燒了12天、80公頃，損失金額超過2億元，加上犯後態度不佳，檢方也建請法院從重量刑，對此NCC也在25日發出聲明，表示尊重調查結果，並已在5月事發當下將該員調職，如今也正式停職。

5月玉山杜鵑營地大火，引發山友憤怒，事後證實肇事者為NCC專委喬建中，當時喬建中還特地到登山社團留言解釋，但卻稱「樹木沒什麼事」、「下雨就沒事了」，一副事不關己的態度惹火廣大山友，還宣稱自己只是踢倒爐火，卻被山友質疑說謊。

檢方調查指出，喬建中明知杜鵑營地禁止生火，卻依舊竊取枝木、違法生營火，釀禍後滅火失敗，不僅未通報，還將營地遷往他處繼續睡覺，直到凌晨4點發覺火勢失控才報案，事後卻謊話連篇，稱自己只是起爐火，更到社群平台帶風向，誤導案情偵辦，還與同夥串供，提供偽證給檢調扣留。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍重批喬建中犯後態度不佳，建請法院從重量刑。NCC得知消息後，也在官網發新聞稿，表示尊重偵辦結果，喬建中被提起公訴後，也依法將該員停職。

如今喬建中遭林務局求償2億8000萬元，本人也在謊言被戳破後，默默刪除社團留言並關閉臉書，躲避風頭。