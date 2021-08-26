根據台灣民意基金會最新民調，去年5月，總統蔡英文還有9成3的20到24歲以下首投族力挺，如今卻下降46個百分點，只剩下4成7。另外，在政黨支持傾向，民進黨為27.8％、國民黨20.2％、民眾黨10.3％、時力2.9％，36％沒特別支持哪個政黨，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，中性選民有3成6，顯示民進黨防疫神話破滅。民進黨立委張宏陸坦言，他也聽到，年輕人尤其是首投族，對施打疫苗的反彈聲浪很大。

張宏陸25日在政論節目《少康戰情室》中表示，年輕人尤其是首投族，他們在這一次疫情，尤其是施打疫苗這件事上，他所聽到反彈聲浪的確很大。因為施打疫苗年齡排序是由上往下打，都還沒輪到他們，然後現在又是規劃學生要先打，他們等於是排在最後；而且這群年輕人為了工作，每天一定要在外面奔波，不可能躲在家裡，所以這一部分的反彈聲浪，是造成這樣的民調一個非常大的原因，不然也沒有其他特殊的事情會導致這樣。

張宏陸接著表示，美國已經可以全面核准BNT疫苗，衛福部應該可以跟美國趕快商量，除了德國來的，可以向美國買多少疫苗，就盡量買，買個1000萬劑、2000萬劑也好，讓台灣的年輕人馬上可以施打，甚至連第二劑疫苗都可以打。如果大家都打完疫苗，再過3個月做民調，這一些年輕人的反彈，就不會這麼大了。

主持人趙少康指出，其實總統蔡英文已經知道這個道理，所以衛福部長陳時中才會講打一劑就好了，剩下給其他人打，就是第一劑普及，以免年輕人也不滿，打了第一劑的老人也不滿，兩頭落空。