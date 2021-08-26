土耳其國防部晚間發布聲明指出，土耳其軍隊今天開始撤離阿富汗喀布爾國際機場。

土軍於其他外國部隊撤離後繼續留在喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）的計畫昨天遭到已經接管阿富汗政權的民兵組織塔利班（Taliban）斷然拒絕。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）強調，「不需要」土耳其對阿富汗派駐軍隊，「保衛喀布爾機場，我們自己能力綽綽有餘」。

土耳其國防部今晚在聲明中指出：「土耳其武裝部隊成功達成交付任務，正自豪地返回祖國。」

聲明指出，土耳其武裝部隊自從2002年以來就接受聯合國和北大西洋公約組織（NATO）主導並依據雙邊協議，對阿富汗人民的和平和福祉作出貢獻。土軍與其他國家軍隊在亂局中共同保衛喀布爾卡賽國際機場安全。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）引述未具名消息人士報導，等到其他軍人和平民明天上午撤離到巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德後，土耳其對喀布爾機場只會留下特種部隊。

特種部隊將負責於31日外國部隊最後撤離期限前完成土耳其軍事設備拆卸作業。

與此同時，由於安卡拉並沒有對駐喀布爾大使館進行大規模人員撤離，預料特種部隊也必須負起保護外交人員之責。

土耳其過去數年一直在保衛卡賽國際機場軍事區域免遭外部攻擊。安卡拉今夏稍早已接近跟華府敲定繼續執行此一任務，詎料塔利班全面接管政權，阿富汗情勢丕變。由於原本的喀布爾政府不復存在，任何相關協議將無用武之地。

兩名土耳其官員今天告訴路透社，塔利班已對土耳其提出於外國部隊撤離後技術援助喀布爾機場營運的要求。不過塔利班發言人穆賈希德在致中東之眼的書面聲明中予以否認。聲明說：「這並不正確。」

土耳其國防部在上述聲明中提到，土耳其軍機也撤離了1129位土耳其平民。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天指出，將與所有各方進行協商，幫助阿富汗達成穩定。