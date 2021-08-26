男子「小陳」不滿女友「阿美」要求分手，今年1月底起以Line傳送「要死一起死」等語相逼；雙方談判起爭執，「小陳」竟怒掐「阿美」脖子、還亮刀貼她臉上比畫恐嚇，並曾尾隨進住處嗆聲，「小美」遭三番兩次恐嚇後報警，「小陳」到案坦承犯行，且雙方達成和解，台中地院依恐嚇危害安全罪判「小陳」拘役90日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

「阿美」想與男友「小陳」結束感情，引發「小陳」心生不滿，他在今年1月26日晚間到「阿美」住處敲門，「阿美」不予理會，他直接在門口以通訊軟體Line傳訊嗆：「也可以大家抱著一起死」、「要死一起死」、「你不要真的逼我到讓我真的豁出去」，以死相逼。

兩人今年3月11日晚間在「阿美」住處談判，雙方一言不合起爭執，「小陳」怒掐「阿美」脖子，再拿水果刀貼放她臉上比畫恐嚇，把「阿美」嚇壞了。

「小陳」在4月5日晚間又跑到「阿美」住處前，質問為何不接電話、也不理睬，「阿美」要求他離開，轉身要進住處打電話報警，沒想到，「小陳」竟尾隨進屋，並揚言「妳搞我，我也要搞妳」恫嚇。

案經「阿美」報警，「小陳」到案時坦承犯行，並與「阿美」溝通總算達成和解，「阿美」同意不再追究。台中地院法官認為「小陳」對前女友有不滿或質疑，仍應循正途解決，卻3次以恐嚇手段相向，惡性不輕，但審酌他素行良好，並已與對方和解，尚無必要入監矯正，依恐嚇危害安全罪判拘役90日，得易科罰金，緩刑2年。