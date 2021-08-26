台灣正缺疫苗的同時，傳來好消息，BNT疫苗預計8月底、9月初抵台，數量高達200萬劑！這批疫苗因約定標示不同，原本不在慈濟、台積電、永齡等民間企業團體採購的1500萬劑額度內，但消息指出，台灣有機會取得，「你們不要土耳其要」，政策急轉直下，成功攔截疫苗。不過這批瓶身上印有「復必泰」字樣的疫苗即將來台，也讓指揮中心被外界譏諷「早知如此，何必當初」。

中央流行疫情指揮中心25日晚間發布新聞稿，指一批由上海復星代理的BNT原廠疫苗將於8月下旬出廠，經台積電主動通知，「台灣如果不爭取，就會落入土耳其手中」，指揮中心決定放棄原先堅持瓶裝不能有「復必泰」、「復星醫藥」字樣的要求，先把貨搶到手再說。

根據《自由時報》報導，這批BNT疫苗數量高達300萬劑，由於大陸沒有讓該批疫苗通過緊急使用授權（EUA），土耳其才有機會；台灣知道後積極爭取，最後要到約200萬劑，最快本月底來台。