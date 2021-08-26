國道1號台中大雅交流道本月21日深夜發生罕見的行進間逼車槍擊事件。一對情侶疑因行車糾紛後互相尬車追逐，遭後方車輛閃大燈逼車後，迅速開到一旁，朝著情侶開槍，造成男方手腕中彈，傷者事後驚恐向警方表示，對方閃大燈後就超車後併行，接著就「對我開槍」。國道警及霧峰分局經過四天追緝，在太平區逮捕涉嫌開槍的曾姓嫌犯，並在苗栗山區起出2把手槍及子彈20發，訊後已向法院聲請羈押。

警方連日調查，依照監視器畫面比對發現車牌後查出身分，槍手疑似住在台中市太平區有多項槍砲前科的曾姓男子，據查，曾男開槍後，從中港交流道下高速公路，開車往市區方向逃逸，犯案槍枝丟在苗栗縣山區。

警方隨後動員前往緝捕，曾嫌住處將其逮捕，並在曾嫌帶領下，前往苗栗縣山區找到2把槍及20發子彈。

回顧案發時，李姓男子駕車載女友於21日晚間9時許行經豐原、大雅交流道時，發現後方車輛不斷閃大燈，李男接著加速離去，未料後方車輛也加速追趕，兩車在路上追逐。接著後方車就直接超到左方，車內人士立刻朝李男開槍，李男當場手腕中彈，於是忍痛急下大雅交流道，並撥打119求救。

李男事後被送往醫院急救，傷勢並無大礙，國道第三大隊獲報後，立刻前往醫院進行訪查，並調閱行車錄器與沿線監視器進行分析，終於逮捕開槍兇嫌。